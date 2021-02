Varia „Resident Evil Village'i“ sensuaalne vampiiridaam on pikem kui Shaquille O'Neal Toimetas Sten Kohlmann , täna 13:24 Jaga: M

Foto: Capcom

Peale seda, kui internetti jõudis õudusmängu „Resident Evil Village“ treiler, on inimesed hullunud selles leiduva kurjami üle. Tegelaseks on ebamaiselt pikk vampiiridaam Lady Dimitrescu, kelle täpsed mõõdud on olnud paljude jaoks huvipakkuvad.