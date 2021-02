Varia RAHAKOTT ON PUNNIS! Jah, Nintendo teenib jätkuvalt väga hästi Toimetas Sten Kohlmann , täna 16:34 Jaga: M

Foto: Pixabay.com

Vaid mõned aastad tagasi ennustasid nii mitmedki, et legendaarne mängukompanii on nii sügavas augus, et sealt enam välja ei rabeleta. Toona oli nende lipulaevaks Wii U – konsool, mida keegi ei ostnud.