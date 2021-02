VIDEOD | PlayStation 5 müügist kujunes totaalne kaos: me pole kunagi sellist hullust näinud 

Kindlasti oli oma roll tekkinud olukorras ka asjaolul, et kui reeglina on Jaapani poed seni kasutanud loterii süsteemi (milles saavad osaleda end poe kliendina registreeritud inimesed), siis kõnealuses äris jagati neid põhimõtte alusel „kes hiljaks jääb, see ilma jääb!“

Kohale kutsutud politsei sõnas, et pole varem kunagi säärast hullust Jaapanis näinud. Pood oli sunnitud müügi tühistama. Olukorrale lisab tõsidust ka asjaolu, et Jaapanis kehtib hetkel eriolukord.

Antud juhtumist arvesse võttes on irooniline, et PlayStation 5 avapauk oma koduriigis Jaapanis oli oodatust tagasihoidlikum. Analüütikud tunnevad muret, et jaapanlaste suhtumine varem palavalt armastatud kaubamärki on jahenemas.