Tänavuse esimese suure PlayStation 5 mängu ilmumine lükkus edasi 

Sel korral on ohvri rollis Soome mängustuudio Housemarque'i kolmanda isiku vaates tulistamismärul „Returnal“ . Eksklusiivselt PlayStation 5 peale saabuva teose esmaseks ilmumiskuupäevaks oli 19. märts. Õnneks ei pea me kaua ootama, sest nüüd jõuab mäng meieni 30. aprillil.

Edasilükkamise põhjuseks toodi, nagu ikka, soov teosele veel viimane lihv anda. Vandenõuteoreetikud on aga välja käinud teooria, et viibimise põhjuseks võiks olla hoopis Sony ja arendajate soov oodata, mil konsooli saadavus natukenegi paremaks muutub, et mängu müügitulusid kergitada.