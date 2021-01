„TEINE TASE“ | Miks on „Resident Evili“ fännid nii kuradi kiimased???  

Me oleme proovinud „Resident Evil 8“ esimest demo ning huulil on üksainus küsimus – miks on legendaarse õudusmängude seeria austajad niivõrd kiimas? Juttu tuleb ebamaiselt pikast vampiiriprouast, kelle vallatud kurvid inimesi hullutavad, ning sarja ülejäänud osadest, miks seksikusest kaugemal olla ei saaks. Ka „Hitman 3-ga“ on nüüdseks pikemalt tutvust tehtud, mistõttu on hõlbus üles lugeda mängu tugevad küljed ja ärritavad möödalaskmised.