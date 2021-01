KÄED EEMALE! CD Projekt RED ei luba sul Keanu Reevesiga vahekorda astuda 

Nimelt lubab Poola mänguarendaja teha peaaegu kõike, kuid on üks tabuteema, millest palutakse eemale hoida. Keanu Reevesi kehastatud tegelasega vahekorda astumine on rangelt keelatud! Üks säärane modifikatsioon võeti CDPRi palvel kiirelt internetist maha.

PC Gamerile rääkis stuudio esindaja: „Meie kõige tähtsamaks reeglikskasutajate poolt loodud sisu puhul on asjaolu, et see ei tohiks olla teistele inimestele kahjulik. Näiteks puudutab see mudelivahetusi, eelkõige intiimstseenides, kus kannatada võivad saada inimesed, kes laenasid meile oma välimust tegelaste loomise eesmärgil.“