KELLE ARUST HEA IDEE? „Borderlandsi“ filmi rollivalikud muutuvad aina jaburamaks 

Esmalt tundub kentsakana selle režissöör Eli Roh, kes seni enim tuntud veriste õudukate poolest („Hostel“, „Cabin Fever“). Lisaks on tehtud üpriski omapäraseid valikuid näitlejate osa.

Varasemalt on välja kuulutatud, et Cate Blanchett kehastab sireen Lilithit, nüüd on aga välja valitud näitleja palgasõdur Rolandi tarbeks. Stoilist, pigem tõsisemat tegelast hakkab kehastama energeetiline naljamees Kevin Hart.