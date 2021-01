„Sõrmuste isandast“ tuttava Guglunki videomäng tänavu ilmavalgust ei näe 

Nimelt teatas mängu arendaja Daedalic Entertainment, et kolmanda isiku vaates hiilimismäng „The Lord of the Rings: Gollum“ lükkub otsejoones 2022. aastasse, vahendab PC Gamer. Esialgselt pidi teos ilmuma tänavu PC, PlayStation 5 ja Xbox Series X/S peale. Daedalic avaldas, et edasilükkamise põhjuseks on soov uute konsoolide jõudlust paremini ära kasutada.