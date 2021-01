SAHINAD: töös on uus „Star Wars: Knights of the Old Republic“, arendaja tuleb paljudele üllatusena 

Tänu antud uudisele on taas pinnale kerkimas jutud ka sellest, kuidas tehakse tööd „Star Wars: Knights of the Old Republic“ uue osa kallal, vahendab VGC. Mis aga veelgi tähelepanuväärsem – kuuldavasti ei vastuta selle sünni eest ei Bioware ega Electronic Arts, vaid hoopis kolmas osapool.

Esimene „Star Wars: Knights of the Old Republic“ ilmus 2003. aastal ning selle arendajaks oli Bioware („Mass Effect“, „Dragon Age“). Järjeosa, „The Sith Lords“ jõudis meieni aga juba aasta hiljem ning tolle eest vastutas Obsidian („Fallout: New Vegas“, „Pillars of Eternity“).