Uudised Professionaalne „FIFA 21“ mängija tegi „emanalja“, sai karistada ning pani ameti maha Toimetas Sten Kohlmann , täna 11:49 Jaga: M

Foto: Electronic Arts

Millised on need sündmused, mis tõmbavad e-sportlaste karjäärile kriipsu peale? Vigastus? Probleemid isiklikus elus? Jah, kõlab loogiliselt. Esmapilgul ei sobi antud nimekirja labane emanali. Ja ometi võib ka see saatuslikuks saada.