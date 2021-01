SAHINAD: Erimeelsused „Resident Evil 4“ uusversiooni üle seiskasid arendustöö 

Kui möödunud aastal kirjutasime, et arenduse eest vastutab uus stuudio M-Two, mille eesotsas PlatinumGamesi endine ninamees Tatsuya Minami, siis nüüd puhuvad uued tuuled.

VGC vahendab, et erimeelsuste tõttu on projekti suund muutunud ning uueks tüürimeheks on toodud põhiseeria arendajad Capcom Division 1 stuudiost.