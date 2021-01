„GTA Online'i“ petuprogrammide müüjad said karistada, peavad tulu heategevuseks annetama 

Eriti populaarne on säärane tegevus võrgumängudes nagu näiteks „GTA Online“. Nüüd on aga vähemalt üks kraan kinni keeratud, vahendab IGN Nordic . Nimelt jõudsid mängu arendaja Rockstar Gamesi emafirma Take Two Interactive'i õigluseotsijad õigetele jälgedele.

Selle tulemusena sulges oma virtuaalsed uksed Luna Cheats, kelle kodulehelt võib varasemate abivahendite asemel leida vaid lühikese sõnumi: „Peale arutelu Take Two Interactive'iga oleme otsustanud koheselt lõpetada oma petuprogrammi hooldamise, arendamise ja jagamise. Kõik programmi müügist saadud tulu annetatakse Take Two poolt valitud heategevusele. Palume vabandust kõikide „GTA Online'i“ kasutajate ees, kellele meie tegevus kahju on tekitanud.“