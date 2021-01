PIINLIK LUGU: „Cyberpunk 2077“ esimene suur parandus tegi mängu uutest kohtadest katki 

Esimene suur ja oluline parandus on nüüdseks teosesse jõudnud ning vähemalt paberil silutakse nii mõnedki kortsud. Praktika on aga tihtilugu teooriaga vastuolus ning nii ongi juhtunud, et paljude kasutajate jaoks tekitas aukude lappimine hoopis uusi probleeme. Mis veelgi hullem – kõnealune viga võib mängu jäädavalt katki teha.

Mure puudutab „Down on the Street“ nime kandvat missiooni. Kui kõik toimib, helistab mängijale Takemura nimeline karakter. Peale värsket parandust jääb mees aga napisõnaliseks.

Õnneks on CDPR enda kodulehele üles riputanud mitmeastmelise õpetuse, mis võib aidata situatsiooni vältida. See aga eeldab, et mängijal on varnast võtta varasem salvestus.