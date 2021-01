Uudised KOHE ÜLDSE EI VEA! „Unchartedi“ filmiversiooni tabas järjekordne õnnetus Toimetas Sten Kohlmann , täna 15:12 Jaga: M

Foto: Naughty Dog / PlayStation

Üheks PlayStationi konsoolide tuntuimaks esindajaks on seikluslik märulisari „Uncharted“. Kui mänge on saatnud edu, siis Sony plaanid ka filmiversioon valmis klopsida, on olnud pigem nukra varjundiga.