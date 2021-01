PÕHJUS RÕÕMUSTADA? „Resident Evil 8“ jõuab ka vanadele konsoolidele, PS5 demo juba väljas 

Õudsete kogemuste (seda pigem žanri, mitte mängukvaliteedi põhjal) sõbrad saavad Ethan Wintersi saabastesse astuda käesoleva aasta 7. mail. See erineb mullu sügisel aset leidnud hiiglasliku lekke infost , mille kohaselt oleks mäng pidanud ilmuma aprillikuu lõpus.

Lisaks avaldati, et „Resident Evil Village“ jõuab ka eelmise generatsiooni konsoolidele. See tähendab, et teost saavad nautida nii PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S-i kui ka Xbox One'i omanikud. Eelmise põlvkonna seadmete versioonidega kaasnevad ka tasuta võimalused