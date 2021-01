Gabe Newell: Valve'il on mitu mängu arenduses, mis peagi välja kuulutatakse 

Kohalikule 1News portaalile usutluse andnud Newell rääkis, et talle on antud nüüdseks elamisluba, samuti kavatseb ta taotleda Uus-Meremaa kodakondsust.

Lisaks sellele paljastab ta, et mitmed Valve'i arendajad on samuti kolimise vastu huvi üles äratanud. Nii võibki juhtuda, et osa Valve'ist kolib tulevikus oma kontoriga Uus-Meremaale üle.

Ent arendajad pole ainsad, kes kolimise ette võivad võtta. Juba varasemalt on Newell arvanud, et Valve'i suurimate e-spordimängude („CS:GO“, „Dota 2“) turniirid võiksid juba lähitulevikus aset leida just Uus-Meremaal, kus koroonaviirus on kontrolli all.

Kuigi „Half-Life 3“ on mehe jaoks jätkuvalt tabuteema, lubas ta, et Valve tegeleb mitme videomängu arendamisega, mis üsna pea ka välja kuulutatakse. Ta lisab, et mullune VR-mäng „Half-Life: Alyx“ on kompaniile motivatsioonipuhangu andnud.