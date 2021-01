KISMA KAKLUSMÄNGUDEGA: arendajaid kritiseerinud e-sportlane sai keset turniiri mängukeelu 

Profiili nimeks oli pandud „WhyDidNRSdoThis“ (miks NRS seda tegi). Tegemist oli kriitikanoolega arendajate suunas, kelle töö tulemusena on Sheevast saanud karakter, kellega on äärmiselt lihtne vastase blokeeringust läbi tungida. NImelt on Sheeva leivanumbriks suurejooneline trampimine, mille käigus tegelane kaadrist välja hüppab ning ootamatult vastase turjal maandub.