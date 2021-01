MULJED: „Sackboy: A Big Adventure“ on ideaalne vahepala suuremate PlayStation 5 mängude vahele 

Kuna mäng on mõeldud pere noorimatele (kuigi lusti leiavad ka vanemad mängurid), on see pigem positiivne. Vahel harvem tekitavad tuska probleemid kaameranurkadega, mistõttu on raske aru saada, kui lähedal sa vastasele või mõnele takistusele oled, ent üldjuhul on muresid vähe.

Kõik muutub veelgi lihtsamaks, kui takistusi koos sõpradega ületama hakata. Teost saab nimelt mängida kuni neli inimest korraga!

Natuke võõrastavana võib tunduda mängu füüsikamootor, mille tulemusena Sackboy teiste žanrikaaslastega võrreldes tibakene aeglasema ja kohmakamana tundub, ent sellega harjub kiirelt. Isegi erinevate lisaülesannete ja väljakutsetega ei jää „ujuva“ füüsika tõttu jänni. Kel soov siiski pisut nõtkemat kangelast juhtida, sel soovitame vaadata „Astro’s Playroomi“ poole.

Kurvastamiseks ei ole põhjust. Sackboy seiklused on saadaval ka PlayStation 4 konsoolil! Foto: Sumo Digital / Sony Interactive Entertainment

Visuaalselt on tegemist nauditava teosega. Päris kõiki mahlu PlayStation 5 konsoolist välja ei pigistata, eelkõige keskendutakse omapärasele stiilile. Nimelt näevad mängu tasemed välja, nagu need oleks valmis meisterdatud papist, paberist ja muudest käesolevatest materjalidest. Tasemed on mitmekülgsed ning silmailu jätkub ohtralt. Stabiilsest kaadrisagedusest ja muudest tehnilistest hüvedest ei pea vist kirjutamagi, need on iseenesest mõistetavad.

Mängu vaieldamatult tugevaim külg (ning jah, ma tean, et tegelikult on kõik äärmiselt subjektiivne) on selle heliriba. Muusika on varieeruv, kaasahaarav, lustakas. Aeg-ajalt üllatakse mängijat ka uute tõlgendustega popiklassikast, mis mängimise kordades lõbusamaks muudavad ja naeratuse näole toovad.

„Sackboy: A Big Adventure“ on suurepärane vahepala sellest suuremate ja märkimisväärsemate mängude keskel. See on ideaalne viis natuke närve rahustada, kui „Call of Duty: Black Ops Cold War“ mitmikmäng need mustaks on ajanud.