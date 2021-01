„The Last of Us“ looja sooviks teha uue „Half-Life'i“ või „The Punisheri“ mängu 

Sama kehtib ka „The Last of Us“ seeria looja Neil Druckmanni kohta. Kinda Funny portaali juht Greg Miller küsis mehelt Twiteris ühe lihtsa hüpoteetilise küsimuse: milliste intellektuaalomandite põhjal ta videomängu luua sooviks?

Lisaks intrigeeris teda ka ühe fänni poolt pakutud idee luua midagi Studio Ghibli animefilmi „Princess Mononoke“ põhjal. Druckmann kiitis mõtet takka ning lisas sellele veel omalt poolt, et ta ei ütleks ära ka avatud maailmaga mängust, mis põhineks samuti Ghibli loomingul, ehk filmil „Kiki’s Delivery Service“.



Hetkel on Druckmannil kahjuks käed-jalad tööd täis. Mullu sai temast Naughty Dogi stuudio kaasjuhataja. Samuti töötab ta „The Last of Us“ teleseriaali kallal, mis hiljuti uue maineka lavastaja sai.