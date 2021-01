„Zelda“ mängu kiirläbijad võistlevad kõige jaburama kategooria võidu nimel 

Mängude kiirläbijad on juba aastakümneid omavahel mõõtu võtnud, et saada teada, kes kõige kärmemalt ühe või teise mängu lõputiitriteni suudab jõuda. Kui aga see piisavalt väljakutset ei paku, leiutatakse uusi kategooriaid.

„The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ on otsa komistanud seni tõenäolisemalt kõige jaburamale kategooriale, mida viimasel ajal nähtud. Nimelt võisteldakse selle nimel, kes suudab teoses kõige esimesena leiba küpsetada. Iroonilisel kombel võtab see aega rohkem, kui arvata võiks!