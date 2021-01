Epic Gamesi eksklusiivsus põhjustab „Hitman 3“ ihaldajatele parajas koguses peavalu 

Konsoolide peal probleeme pole. Arvutiomanikele tekitati aga hetkeks halle juuksekarvu. Nimelt on „Hitman 3“ (esimesed 12 kuud) Epic Games Store'i eksklusiivmäng, eelmised kaks osa ilmusid aga Steamis.

Ilmselgelt sai too lahendus karmi kriitika osaliseks ning nüüd lauldakse teist laulu. Arendajad ja Epic Games mõlemad lubavad, et PC-kasutajad ei pea lisatasu maksma ning vanade levelite mängimine on kõikide jaoks tasuta.