Robin „ropz“ Kool oma edu võtmest: mu tiimikaaslased kutsuvad mind vahel robotiks 

Ei saa salata, et 2020 ei läinud Mousepsortsi jaoks just kõige paremini. Aastat alustati küll ICE Challenge 2020 võiduga, ent peale seda tabas meeskonda mõõn. „Ootused olid kõrgel,“ räägib Kool.

„Meil polnud kunagi varem niivõrd head aasta algust olnud. Jätkasime edukalt ning kõik näis paika loksuvat. Tundus, et olime jõudmas maailma parima tiimi positsioonini, mille nimel olime juba pikalt tööd teinud," kirjeldab Kool aasta alguses valitsenud positiivseid emotsioone.

Kooli jaoks isiklikult on lihtne emotsioonid välja lülitada ning mängimisele keskenduda. Tõenäoliselt just see aitaski tal kehva aasta vältel jätkuvalt muljet avaldavaid individuaaltulemusi saavutada. „Mu tiimikaaslased kutsuvad mind vahel robotiks,“ sõnab ta: „Sest ma mängin ja mängin ja harjutan tundide kaupa.“

„Meeskonnatasandil ei suuda loomulikult kõik olla nagu mina,“ räägib Kool ning lisab, et kui esimesed kaotused olid pigem kokkusattumus, siis ühel hetkel ei suutnud Mousesports end kokku võtta. Kooli jaoks on siiani müstika, miks. Ta küll ütleb, et tänu pandeemia tõttu sai kannatada tema meeskonnakaaslaste motivatsioon. „Mina ise ei tahtnud seda selle süüks panna, sest kui teised tiimid suudavad sellest üle olla, siis miks mitte meie?“

Aasta oli täis nii positiivseid kui ka negatiivseid momente. „On raske välja tuua seda KÕIGE halvemat hetke. Tõenäoliselt see punkt, kui hakkasime kaotama,“ sõnab Kool. Helgemaid hetki on õnneks rohkem: „Ma arvan, et oma parimat mängu näitasin siis, kui käsil olid olulised matšid, nagu play-off'id. Tundsin iga kord, et olen valmis suurteks matšideks ning et sain hakkama.“

Meeldejäävateks jäävad ka lahingud Astralisega. „Dev1ce sai esimesel kaardil saavutuseks 15-0 ja me kaotasime. Mõtlesin, et kas nüüd läheb jälle nii. Aga siis lükkasin emotsioonid tahaplaanile, lülitasin sisse enda robot-mina ja tegin teisel kaardil täpselt sama, mida tema. Selliseid momente tahan veel, see oli hämmastav tunne!“

Millised on aga mehe tulevikuplaanid? „Oleks lihtne öelda, et tahan olla veel parem ning tõusta uutesse kõrgustesse,“ räägib Kool. See, mida praegu aga kõige rohkem soovin oleks see, et ma ei langeks kunagi praeguselt tasemelt madalamale.“