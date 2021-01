„TEINE TASE“ | Kas Ubisoft saab „Star Warsiga“ paremini hakkama? 

Disney on otsustanud, et tulevikus saavad ka teised mängustuudiod „Star Warsil“ põhinevaid videomänge luua. Esimesena saab käe valgeks Ubisoft, meie aga küsime, kas tegemist on hea valikuga. Lisaks teeme selgeks enda lemmikmängud erinevate kategooriate kaupa. Tagatipuks mõlgutab Allan mõtteid usulistel teemadel, Sten meenutab enda Vietnami puhkusereisi ning Ragnar läheb ühe saatekuulajaga tülli!