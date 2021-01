„Hitman 3“ suursaavutus – sarja eelmised kaks osa võtavad kõvakettal vähem ruumi 

Õnneks saame uuel aastal alustada positiivse noodiga. Jaanuari lõpus ilmuv „Hitman 3“ arendajad andsid teada, et nende mäng on aastate jooksul kahanenud.

Esmalt väike seletus – kui mängijal on sarja eelmised kaks episoodi (samal platvormil, kuhu kolmas osa soetatakse) varem olemas, saab ta neid mängida ka „Hitman 3“ vahendusel. See tähendab, et uude teosesse saab ilma lisatasuta alla laadida kahe eelmise mängu tasemed.