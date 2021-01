HÜVASTI, EA! Disney on otsustanud lubada ka teistel stuudiotel „Tähesõdade“ mänge teha 

Kahe kompanii omavaheline leping kestab veel kaks aastat, ent nüüd on Disney selgeks teinud, et seda ei pikendata, vahendab Wired. Nimelt kuulutati, et hiljuti taaselustatud Lucasfilm Gamesi järgmise „Star Warsi“ (avatud maailmaga) mängu valmimise eest hakkab vastutama Ubisoftile kuuluv Massive Games.