Metacriticu kasutajad valisid 2020. aasta parimaks mängus PlayStation 4 vastuolulise märuli 

Pooliku pildi põhjal eelarvamuse loonud kasutajad asusid teost kohe avapäeval Metacriticus pommitama. See päädis otsusega lubada kasutajatel tulevikus enda hindeid jagada alles peale kolme päeva, et välistada emotsioonide najal jagatud hinnangud.

Kõike eelnevat arvesse võttes tundubki ehk esialgu irooniline, et Metacriticu kasutajate arvates on just „The Last of Us Part II“ 2020. aasta parima mängu tiitli vääriline.

Ülejäänud tabeliga saab tutvuda Metacriticu kodulehel. Ühtlasi tehti selgeks ka parimad filmid, teleseriaalid ja albumid.