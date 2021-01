SEIKLUS OOTAB! Bethesda õrritas uhiuue Indiana Jonesi mänguga 

Samuti on oma nahkkaabu ja piitsa poolest tuttav mees väisanud videomängumaailma. Kahjuks jääb tema viimane kokkupuude antud žanriga kümne aasta tagusesse aega, mil teda võis kohata Facebooki mängus „Indiana Jones Adventure World“. Konsoolidel võis teda viimati märgata 2009. aastal, kui ilmus „Lego Indiana Jones 2: The Adventure Continues“.

Tundub, et pikk põud ilma ühegi Indy mänguta saab peagi lõpu. Bethesda avaldas sotsiaalmeedias video, kus anti teada, et MachineGames („Wolfensteini“ seeria) on nende valvsa pilgu all arendamas justnimelt eelmainitud karakteril põhinevat teost.