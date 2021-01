Uudised Selgusid PlayStation 5 mitme tulevase suurteose ilmumisaknad Toimetas Sten Kohlmann , täna 12:44 Jaga: M

Foto: Guerilla Games / PlayStation

Mullu sügisel ametlikult turule jõudnud Sony uue põlvkonna mängukonsool PlayStation 5 oli ootamist väärt. Kuigi seadme saadavusega on siiamaani probleeme, pole kahtlustki, et tegemist on väärt masinaga, millel saab kogeda suurepäraseid mänge.