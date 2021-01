Probleemide käes vaevleva „Dying Light 2“ arendajad lubavad peagi „põnevaid uudiseid“ 

Viimaseks mureallikaks kujunes Techlandi pikaajalise töötaja (22 aastat) ning „Dying Light 2“ kunstilise juhi ja stsenaristi Pawel Selingeri ootamatu lahkumine stuudiost. Varem valas õli tulle teose edasilükkamine, nimelt pidi see viimase seisuga ilmuma 2020. aasta kevadel.

Arendajad kinnitavad, et Selingeri lahkumine projektile kaikaid kodaratesse ei viska ning peagi lubatakse meiega jagada „põnevaid uudiseid.“ Mures fännid on aga taasavastamas möödunud suvel levinud kuulujutte, mis väitsid, et teose loomisprotsessi ümber valitseb kaos.