Musta värvi PlayStation 5 konsoole müüv firma tühistas ähvarduste tõttu kõik tellimused  

Planeeritud oli müüa umbes 300 konsooli ning huvilisi jagus (konsoolid broneeriti umbes 20 minutiga), vahendab VGC . Mõnda aega hiljem palus SUP3R5 vabandust, kuna tellimuste vastuvõtmine kannatas probleemide all. Mitmete klientide arvelt võeti raha, ent nad ei saanud tellimusele kinnitust.

Firma lubas, et järgmised tellimused mööduvad probleemideta. Vaid tunnike hiljem kuulutas aga SUP3R5, et tühistab kõik tellimused. Põhjuseks toodi ähvardused kompanii töötajate suunas. Nüüdseks on kustutatud ka kompanii ametlik Twitteri konto.