ARVUSTUS | „Cyberpunk 2077“ suured ambitsioonid toovad kaasa tohutu pettumuse 

Säärased kohati humoorikad vead on miski, millega peaks (kahjuks) alati arvestama, kui mõni massiivse avatud maailmaga teos ette võtta, ent sellist hulka ei osanud mitte keegi oodata. Isegi Bethesda mängude (mis reeglina on ilmudes nii fenomenaalselt katki, et arendajad isegi selle üle nalja on üritanud visata) fännid leiavad, et see on juba liig.