Uudised TEGUTSE KIIRELT! Menuka „Monster Hunter“ seeria uusimat osa saab juba praegu tasuta proovida Toimetas Sten Kohlmann , täna 14:30 Jaga: M

Foto: Capcom

Capcomi kolliküttimismängude sari „Monster Hunter“ on juba pikalt äärmiselt populaarne olnud, ent läänemaailmas plahvatas see vaid paar aastat tagasi, kui meieni jõudis suurepärane „Monster Hunter World“. Tollest hetkest alates on seeria ligi tõmmanud uusi huvilisi.