Varia Microsoft soovis kunagi Nintendo ära osta, jaapanlased naersid nad välja Toimetas Sten Kohlmann , täna 12:00

Foto: Pixabay.com

Peale seda, kui Microsoft alustas mängustuudiote kokkuostu, on paljud meist mõelnud – kes on järgmine? Mitmed on fantaseerinud, et milline oleks maailm siis, kui firma ostaks ära mõne enda konkurendi, nagu näiteks Nintendo. Tuleb välja, et selline idee oli kunagi Microsoftil endalgi.