„TEINE TASE“ | Just need on 300 parimat videomängu läbi aegade! 

Kätte on jõudnud meie 300. episood! Selle puhul teeme selgeks, millised on need 300 teost, mis teistest peajagu üle. Lisaks räägime enda „Runescape'i“ mälestustest, viskame pilgu peale „Cyberpunk 2077“ kõlakatele ning vastame kuulajate kirjadele, mida on sel korral ohtralt! Samuti uurime, kuidas Tinderis tüdrukutele korvi anda.