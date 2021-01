Analüütikud ennustavad: just see mängumasin saab 2021. aasta edukaima konsooli tiitli 

Möödunud novembris jõudis turule kaks uhiuut mängumasinat: PlayStation 5 ning Xbox Series X (ning odavam mudel S). Mõlemad on osutunud äärmiselt ihaldusväärseks, ent nende edu pärsib vähene saadavus. Lisaks nõuavad mitmed müüjad jaburalt kõrgeid hindu.

Gamesindustry poolt avaldatud artiklis võtavad sõna kolm analüütikut, kes on kõik ühel meelel – tänavu osutub kõige edukamaks Nintendo nelja aasta vanune hübriidkonsool Switch. Kaks neist aga ennustavad, et tolle edu võtmeks on seadme uus, võimsam versioon.