HÜVASTI, „MINECRAFT“! Ambitsioonikas mobiilimäng paneb pillid kotti 

Kahjuks ei ole teos suutnud loodetud laineid tekitada ning nii teavitaski Mojang, et mobiilimängu arendamine lõppeb sel aastal. Juba praegu on mängust eemaldatud võimalus reaalset valuutat kulutada, juunikuus kaob võimalus teost alla laadida ning juulis kustutatakse kasutajate andmed. Kõik, kes kunagi „Minecraft Earthist“ oste on sooritanud, saavad tasuta tavalise „Minecrafti“ mobiiliversiooni.