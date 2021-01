Uudised PlayStationi kaubamärk ei suuda Jaapanis pinnal püsida, PS5 käive madalam kui mujal Toimetas Sten Kohlmann , täna 13:14 Jaga: M

Foto: Mari Luud

PlayStationi sünnimaaks on Jaapan. Ainuüksi selle järgi võiks eeldada, et seeria uusim seade PS5 naudib kodumaal meeletut edu. Reaalsus on kahjuks aga vastupidine.