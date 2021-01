Kas Bethesda tõesti õrritas meid aastavahetusel uue infoga „The Elder Scrolls 6“ kohta? 

Infonäljas olevad fännid aga asusid koheselt postitust analüüsima. Ehk peitub selle taga midagi enamat? Nii arvavadki mõned, et on suutnud Bethesda krüptilise sõnumi lahti muukida ning väidavad nüüd, et selles peitub näiteks vastused küsimustele, kus ja millal hakkab järgmine mäng aset leidma.



Väidetakse, et küünlad vihjavad asjaolule, et sarja kuues osa viib meid Hammerfelli provintsi. Mündid aga annavad mõista, et mängu tegevus leiab ajaliselt aset pisut enne „Skyrimit“. Muidugi on ka võimalik, et tegemist on täiesti tavalise uusaastasooviga, mis ei sisalda mingisuguseid saladusi.