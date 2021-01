Varia Epic Games ostis 95 miljonit maksva kaubanduskeskuse, millest saab nende uus peakontor Toimetas Sten Kohlmann , täna 11:10 Jaga: M

Mega Mall kaubanduskeskus „Fortnite'is“. Pilt on illustratiivne. Foto: Epic Games

Kujuta ette, et sa oled ühe populaarseima videomängu autor ning raha on miski, mille üle sa just väga palju muretsema ei pea. Kel meist ei tekiks vähemalt aeg-ajalt kulutada asjadele, mis tunduvad tarbetud, ent samas nii ägedad? Miks mitte osta näiteks endale üks kaubamaja?