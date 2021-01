Varia „Apex Legendsi“ arendaja näikse töötavat täiesti uue mängu kallal Toimetas Sten Kohlmann , täna 15:45 Jaga: M

Foto: Respawn Entertainment / Electronic Arts

Menuka battle royale teose „Apex Legends“ arendaja Respawn Entertainmenti käed on viimastel aastatel tööd täis olnud. Meieni on toodud (lisaks eelmainitule) sellised teosed, nagu „Titanfall 2“,„Star Wars Jedi: Fallen Order“ ning mullune VR-märul „Medal of Honor: Above and Beyond“.