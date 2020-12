TOP 5 | VIIKINGID, ANDETUD PALLURID JA TEHNILINE PRAAK: need olid Õhtulehe lemmikmängud aastal 2020  

Meie lemmikute hulka kuulusid:

„The Last of Us Part II“

Tõenäoliselt ei eksisteerinud tänavu ühtegi teist mängu, mis oleks inimesed efektiivsemalt kahte leeri jaganud: ühed armastasid kirglikult, teised vihkasid tuliselt! Mängu narratiiv oli emotsionaalne, mängitavus silus esimese osa puudujääke. Pole kahtlustki, et lahkhelidest hoolimata on „The Last of Us Part II“ meeldejääv. – Sten



„NBA 2K21“

„Ma mängisin „NBA 20K1“ või kuidagi nii. Väga hea mäng on. Pilt on värviline. Mängin valget meest, kes väga kõrgele ei hüppa. Vahel saan ka palli korvi. Mängin New York Knicksis, siiani on parim punktisaak 2 punni mängus. Luban saada paremaks!“ – Dannar