MAHLANE KÕLAKAS: Ubisoft Plus võib liituda Xbox Game Pass teenusega 

Selleks on ei keegi muu kui paljude eestlaste lemmik mänguarendaja Ubisoft. Ka Prantsuse firmal on enda mänguteenus Ubisoft+, kus pakutakse kuutasu eest ligipääsu nende suurimatele teostele. Internetis ringlevad aga jutud, et need teosed võivad jõuda otsapidi Xbox Game Passi, vahendab GameRant .

Seni on Ubisoft+ olnud vaid PC-mänguritele suunatud teenus. Kui sahinad peaksid tõeks osutuma, võib juhtuda, et prantslaste portaal liidetakse Xbox Game Pass PC teenusega. Alternatiivne, ent vähetõenäolisem on ka see, et Ubisoft+ jõuab ka konsoolidele.