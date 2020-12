Tänane tasuta mäng lisab pasjansile kohutavad kollid ja sünged koopad 

Tänane valik on üpriski kentsakas. Nimelt jagatakse meile 2016. aastal ilmunud rollimäng, mis põhineb paljude poolt armastatud ajaviitel ehk pasjansil. Arvutikasutajatele on see veelgi tuttavam „Solitaire'i“ nime all. „Solitairica“ võtab klassikalise kaardiladumise ja lisab sinna kamaluga uut ning huvitavat!