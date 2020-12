VIDEO | Kiirtoidukett KFC avalikustas konsooli, mis hoiab ka su kanatiivad soojas 

Foto: KFC / Coolermaster

Kiirtoidukett KFC on juba pikalt hoolitsenud selle eest, et mängumaailmas oleksid esindatud ka äärmiselt jaburad lood. Varasemalt on nad näiteks turule paisanud kohtingumängu , kus saab flirtida kompanii asutaja ja maskoti Kolonel Sandersiga.