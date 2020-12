TULI ÄRA: „Cyberpunk 2077“ arendajad kaevati kohtusse 

Tehniliselt katkine mäng tõi endaga kaasa mitmeid probleeme. Teos eemaldati PlayStationi poest, inimesed küsisid enda raha tagasi ning arendajad näitasid näpuga emafirma juhatuse absurdsete nõuete suunas. Tagatipuks ähvardas neid kohtuasi.

Hagi väidab, et Poola firma vaikis probleemid maha. Selle illustreerimiseks tuuakse näiteks sõnavõtt aasta algusest, kus öeldi, et „Cyberpunk 2077“ on valmis ning mängitav. CD Projekt on öelnud, et kavatseb end jõuliselt kaitsta, vahendab Bloomberg.