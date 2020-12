Varia TOP 12 | Valve avalikustas 2020. aasta kõige edukamad mängud Steamis Toimetas Sten Kohlmann , täna 10:21 Jaga: M

Foto: Valve

Aasta on lõppemas ning nagu varemgi tehtud, võetakse ka sel korral luubi alla mööda läinud kuud ja päevad. Arvutimängude müügiga tegelev platvorm Steam avalikustas kõik need teosed, mille jaoks 2020 pigem hästi on läinud.