Uudised Jõululaupäeva tasuta mäng on depressiivne, ent äärmiselt nauditav platvormikas Toimetas Sten Kohlmann , täna 18:00

Foto: Playdead

Jõululaupäev on lõpuks ometi kohale jõudnud, ent sellega kaasnev tasuta mäng Epic Games Store'is on kõike muud kui pühade meeleolu tekitav. Ometigi on tegemist ideaalse kingiga.