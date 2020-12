„Teneti“ režissöör Christopher Nolan sooviks näha enda filmidel põhinevaid videomänge 

Legendaarne filmilavastaja istus hiljuti maha The Game Awards eestvedaja Geoff Keighleyga ning muuseas räägiti ka videomängudest. Keighley küsis, kuidas suhtuks Nolan ideesse, et tema linateoste põhjal loodaks ka virtuaalset meelelahutust.

Selgus, et Nolani meeskond tegi päris põhjalikult tööd selle nimel, et mängude maailma tuua mehe 2010. aasta põnevusmärul „Inception“, ent kahjuks ei jõutud kunagi reaalse tulemuseni.

„Filmide tegemine on äärmiselt keeruline ja aeganõudev,“ sõnas Nolan. „Mängude tegemine on veelgi keerulisem ja aeganõudvam.“ Lavastaja sõnul ei tohiks filmil põhinev mäng olla miski, mis vaid tuntud nime peal liugu laseb, vaid omaette samuti suurepärane.

Nolan on enda sõnul olnud liialt filmidele keskendunud ning ta ei sooviks kindlasti mängude tegemisse kergekäeliselt suhtuda. „Aga ma olen kindlasti sellest huvitatud, see on imeline maailm,“ räägib lavastaja.