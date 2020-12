„TEINE TASE“ | Kuidas jookseb „Cyberpunk 2077“ võimsa graafikakaardiga arvutil? 

Ragnar on tagasi, et rääkida, kuidas saab „Cyberpunk 2077“ jooksutamisega hakkama tema uuenduskuuri saanud arvuti, mille sees ilutseb ka uhiuus RTX 3080 graafikakaart. Kas ka tema peab vaevlema ohtrate vigade küüsis või saab ta keskenduda sellele, mis on oluline, ehk loole? Keskendudes aga kõigele muule, mis CD Projekt REDi ja nende teost ümbritseb, hakkab kogu situatsioon meenutama ühte teist teost, millega seonduv iga uue uudisega aina suuremaks prügikastipõlenguks muutus. Loodame, et tegemist pole uue „Fallout 76-ga“!