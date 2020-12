Tänane tasuta mäng viib sind tuleviku Venemaa pimedatesse metrootunnelitesse 

Järgneva ööpäeva jooksul on sul võimalik täiesti ilma rahata lunastada endale 2014. aastal ilmunud üksikisikuvaates tulistamismärul „Metro 2033: Redux“ (2010. aasta teose uuendatud versioon). Teos põhineb Dmitri Gluhhovski samanimelisel romaanil ning mängul on ka kaks järjeosa: „Metro: Last Light“ ja „Metro Exodus“.